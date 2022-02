Calcio, Briamasco quasi sold out per il derby con il Südtirol

TRENTO. Questa sera – 23 febbario, al “Briamasco”, a diciannove anni di distanza dall’ultima volta, torna il derby regionale.

Nel recupero della 22esima giornata - la terza del girone di ritorno - del campionato di serie C, il Trento ospita in notturna (calcio d’inizio alle 21) la capolista Südtirol (con 67 punto) in una “straregionale” che ha già scaldato l’entusiasmo e i cuori dei tifosi trentini.

L’impianto di via Sanseverino è infatti praticamente sold out e sarà teatro di un match che sarà trasmesso in diretta (per il Club gialloblu si tratterà della terza volta in questa stagione, se non è un record poco ci manca) anche dalle telecamere di Rai Sport.

Sino a questo momento il Trento, che in classifica occupa l’undicesima posizione a quota 31 punti, a meno uno dalla zona playoff e con 5 lunghezze di margine sulla quota playout, ha disputato 13 gare casalinghe, conquistando complessivamente 19 punti.

Tre sono gli ex della sfida, tutti tra gialloblù. L’attuale Direttore Generale Werner Seeber, già Presidente, Amministratore Delegato, Direttore Generale e Direttore Sportivo del Südtirol, dell’attaccante Riccardo Bocalon (6 presenze e 1 gol nella prima parte della stagione 2012 - 2013, condizionata da un serio infortunio) e del compagno di reparto Matteo Chinellato, con quest’ultimo che ha vestito la maglia biancorossa in due riprese, prima nella stagione 2011 - 2012, poi nella stagione 2014 - 2015.

Sarà il terzo derby che si disputerà in terra trentina (il sesto, complessivamente). Il bilancio dei due precedenti allo stadio “Briamasco” recita 1 pareggio (1 a 1 nella stagione 2001 - 2002) e una vittoria altoatesina (2 a 0 nella stagione 2002 - 2003). Eccezion fatta per la gara d’andata è questo l’ultimo incrocio tra le due formazioni.

La sfida d’andata, disputata lo scorso 12 settembre, fece registrare il successo per 2 a 0 del Südtirol con reti nella ripresa di Casiraghi (su rigore) e Voltan.

(nella foto l’eslultanza dopo il primo gol del Trento domenica scorsa contro Padova: la partita è finita in pareggio)