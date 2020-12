Antonella Bellutti si candida alla presidenza del Coni: "Fiera della sfida"

ROMA. "Lo sport vive di logiche di potere, burocrazia ed emarginazione che ho vissuto e anche subito. Metto a disposizione mia energia e mie idee libere da pregiudizi. Sono molto fiera di affrontare questa sfida come donna, atleta, componente Lbgt e vegana". Con queste parole Antonella Bellutti si candida ufficialmente alla presidenza del Comitato olimpico nazionale italiano, prima donna nella storia.

Due volte campionessa olimpica, nell'inseguimento ad Atlanta 1996 e nella corsa a punti a Sydney 2000, la bolzanina ex pistard, ciclista e bobbista se la vedrà con il presidente uscente, Giovanni Malagò: "Mi ci sono sentita, con lui condivido la passione per lo sport - ha spiegato in conferenza stampa su zoom - e sono certa che nascerà un confronto ricco per lo sport italiano". Pochi giorni fa, lo stesso ministro per lo Sport, Vincenzo Spadafora, auspicava la candidatura di donne ai vertici della politica sportiva italiana: "Se l'ho incontrato? No, non l'ho incontrato", ha affermato Bellutti.