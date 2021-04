L'Itas lotta fino alla fine ma si deve arrendere a Civitanova

TRENTO. Grande Itas. Nonostante tutto, grande Itas. In finale ci va la Luve Civitanova dell'ex Juantorena ma Giannelli e compagni non hanno sfigurato, anzi. Il 3-0 finale non rende giustizia allo sforzo compiuto dai campioni trentini soprattutto nel terzo set quando il match stava per svoltare. Alla fine la Lube vince 25-19, 25-23, 25-23 e va in finale scudetto contro Perugia.

La cronaca di gara 4. La lettura degli starting six non riserva sorprese; l’Itas Trentino si presenta quindi con Giannelli in regia, Nimir opposto, Lucarelli e Kooy schiacciatori, Lisinac e Podrascanin al centro e Rossini libero. La Cucine Lube Civitanova risponde con De Cecco al palleggio, Rychlicki opposto, Juantorena e Leal schiacciatori, Simon e Anzani centrali e Balaso libero.

In avvio gli ospiti fanno subito intendere le loro intenzioni, partendo sparati con Juantorena e Simon (1-4) e poi pure con Rychlicki (2-6), momento in cui Lorenzetti decide di interrompere il gioco. Alla ripresa è ancora l’opposto lussemburghese a regolare il ritmo della fase di break (3-9 e 4-11), costringendo il tecnico trentino ad usufruire di un nuovo time out. Il set è irrimediabilmente compromesso, ma l’Itas Trentino prova quantomeno a giocare e ad attivarsi sulle ricostruite come effettivamente accade (da 5-14 a 10-14 con Lucarelli efficace a rete). Il muro di Simon su Lisinac riallarga la forbice (11-17), poi Nimir scalda il braccio dalla linea dei nove metri e porta i suoi sul meno tre (16-19), coadiuvato da Michieletto (subentrato a metà set per Kooy). La Cucine Lube non scherza col fuoco ed un nuovo doppio block di Simon chiude il conto sul 19-25.

L’Itas Trentino torna in campo con un altro piglio nel secondo set; Lorenzetti conferma fra i titolari Michieletto ed è proprio Alessandro a firmare il break del 5-2 che apre il parziale; in seguito ci pensano Nimir con un attacco e Podrascanin con un muro su Rychlicki ad allargare la forbice (8-3), costringendo Blengini a fermare il gioco. Alla ripresa, Civitanova (con Yant in campo al posto di Leal) ci mette pochi minuti a tornare in carreggiata, sfruttando la vena realizzativa di Juantorena e le difficoltà in ricezione dei gialloblù (9-7), che proseguono anche in seguito tant’è vero che la Lube con l’ace di Simon arriva al meno uno (12-11). Il pareggio arriva a quota sedici, con un muro di Juantorena su Nimir, ma Trento riparte grazie ad uno dei rari errori in attacco nella serie (18-16). Un errore dello stesso opposto olandese ed un ace di Juantorena su Lucarelli invertono la situazione (18-19) e fanno decidere Lorenzetti per un time out. Nel finale gli ospiti accelerano ancora con l’ace di Yant (21-23) e difendono il break con Juantorena: 23-25 e 0-2.

La battaglia punto a punto riprende nella terza frazione (3-3 e 5-5), prima che la Lube non si esalti di nuovo in fase di break (5-8) con gli spunti di Rychlicki. L’Itas Trentino prova a replicare con Nimir (8-10) e poi con Michieletto (ace per il 10-11). Tre block consecutivi gialloblù (due di Lisinac e uno di Giannelli) consentono di mettere per la prima volta il naso avanti ai padroni di casa (12-11, time out Blengini), che poi accelerano con un altro muro, stavolta di Lucarelli (14-11). Simon col servizio ricuce lo strappo (14-13) e poi è Rychlicki con uno slash semplice semplice per Anzani ad offrire la parità a quota 17. L’Itas Trentino trova un altro spunto (20-18), che ancora Simon contrae (22-22); allo sprint è ancora la formazione marchigiana ad alzare le braccia: invasione di Lucarelli a rete dopo un attacco e ricostruita a segno per Rychlicki (23-25). Il match si chiude già sullo 0-3, la serie invece termina 1-3.

TABELLINO

Itas Trentino-Cucine Lube Civitanova 0-3 (19-25, 23-25, 23-25)

ITAS TRENTINO: Giannelli 1, Lucarelli 12, Lisinac 9, Nimir 11, Kooy 2, Podrascanin 4, Rossini (L); Michieletto 9, Sosa Sierra, Sperotto, Argenta. N.e. Cortesia, Bristot, De Angelis. All. Angelo Lorenzetti.

CUCINE LUBE: Anzani 3, De Cecco 1, Juantorena 15, Simon 17, Rychlicki 12, Leal 2, Balaso (L); Kovar, Marchisio, Yant 4, Diamantini. N.e. Falaschi, Larizza, Hadrava. All. Gianlorenzo Blengini.

ARBITRI: Boris di Vigevano (Pavia) e Puecher di Rubano (Padova).

DURATA SET: 31’, 30’,, 34’; tot 1h e 28’.

NOTE: partita giocata a porte chiuse. Itas Trentino: 8 muri, 4 ace, 13 errori in battuta, 7 errori azione, 49% in attacco, 51% (33%) in ricezione. Cucine Lube: 9 muri, 7 ace, 12 errori in battuta, 3 errori azione, 54% in attacco, 37% (13%) in ricezione. Mvp Juantorena.