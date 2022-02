Schiaffeggiò alunno in una scuola di Firenze, prof a processo

FIRENZE. Nel gennaio del 2020 avrebbe colpito con uno schiaffo un suo alunno 15enne che si rifiutava di seguire la lezione nonostante i suoi richiami.

Per questo un professore, all'epoca dei fatti docente in un istituto professionale di Firenze, è finito a processo a seguito di un decreto di citazione diretta a giudizio disposto dalla procura.

Il docente dovrà rispondere dell'accusa di abuso dei mezzi di correzione e lesioni personali, reati entrambi aggravati dall'aver agito in danno di un minore e all'interno di un istituto di istruzione.

La prima udienza è fissata per il 5 maggio 2022.

Secondo quanto ricostruito, il docente, che sarà difeso in aula dall'avvocato Marco Rocchi, avrebbe invitato più volte l'alunno a stare seduto al banco in maniera composta e poi, non avendo ottenuto risultati, lo avrebbe colpito con uno schiaffo.

Le indagini, dirette dal pm Ornella Galeotti, sono partite dalla denuncia del ragazzo, assistito dall'avvocato Nicola Zanobini.

A seguito dello schiaffò il 15enne riportò un lieve trauma cranico, giudicato guaribile in tre giorni.