In Trentino la scuola diventa solidale grazie al lavoro dell’associazione “Docenti senza frontiere”

TRENTO. L’associazione “Docenti senza frontiere” è protagonista della nuova puntata delle interviste che il nostro Maurizio Zambarda dedica al mondo della scuola. Danila Buffoni, docente delle scuole primarie e presidente dell’associazione, spiega l’attività svolta dagli insegnanti assieme agli alunni e ai genitori: «Docenti senza frontiere lavora per il diritto allo studio con progetti finalizzati all’ambito locale e internazionale e nasce da un’alleanza con le famiglie. Ci riconosciamo nell’approccio pedagogico di Paulo Freire».

Uno dei progetti portati avanti in questi anni è la campagna dei “quaderni etici e solidali”, con le copertine dei quaderni illustrati dagli studenti dei licei artistici del Trentino: «Il ricavato viene destinato a finanziare interventi in ambito locale e anche di cooperazione internazionale, e ogni quaderno veicola temi civici declinati in percorso didattico».

L’associazione ha svolto anche un ruolo importante durante i mesi difficili della didattica condizionata dalla pandemia. «Non dimenticheremo facilmente questo periodo – conclude la presidente dell’associazione - ma quello che è successo va visto anche come un’opportunità per ragionare insieme sulle criticità emerse e proporre percorsi nuovi. La pandemia ha messo in evidenza le differenze sociali e creato situazioni di malessere psicologico».