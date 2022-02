In 1.730 per 35 posti nella scuola trentina: la prova preselettiva “da remoto”

TRENTO. Sarà “da remoto” la prova preselettiva per i 1.730 candidati che ambiscono ad uno dei 35 posti come assistente amministrativo scolastico.

Prende infatti il via il 24 e 25 febbraio 2022 il concorso, bandito nel febbraio 2020, per la copertura di 35 posti per il profilo professionale di assistente amministrativo scolastico categoria c.

La procedura concorsuale, alla quale sono iscritti 1.730 candidati, inizierà con una prova preselettiva svolta in modalità telematica dalla quale saranno individuati i 175 candidati ammessi alle successive prove scritte.

La prova preselettiva dovrà essere preceduta obbligatoriamente da una sessione di training da svolgersi tra il 15 e il 22 febbraio 2022. Le informazioni di dettaglio rivolte agli iscritti sono disponibili sul portale della scuola trentina all’indirizzo:www.vivoscuola.it nella sezione dedicata al concorso.