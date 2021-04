I sindacati trentini: “Rischioso il rientro al 100% alle superiori”

TRENTO. “E’ giusta la cautela del Governo sul rientro al 100% alle superiori. Si creino prima le condizioni accelerando sui vaccini per il personale, risolvendo il problema dei trasporti e facendo tracciamento nelle scuole”. Lo afferma la segretaria della Flc del Trentino, Cinzia Mazzacca, che oggi, mercoledì 21 aprile, ha incontrato l'assessore Mirko Bisesti e i vertici del Dipartimento Istruzione.

“E’ mesi che sulla scuola assistiamo a proclami politici. Prima di parlare tutti dovrebbero preoccuparsi di agire creando le condizioni concrete per far funzionare la scuola in sicurezza. La scuola in presenza - aggiunge Mazzacca - è un diritto ed è fondamentale per tutti gli studenti, in tutte le fasce d'età.

Bisogna però essere realisti e non creare illusioni: se non si accelera sulle vaccinazioni del personale scolastico, non si scioglie il nodo del trasporto pubblico e non si fa tracciamento anche sfruttando la tecnologia dei tamponi salivari c'è un rischio altissimo che la scuola torni al 100% per richiudere nel giro di pochi giorni. E’ questo che va evitato”.