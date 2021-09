Speranza: subito la terza dose a ottantenni, ospiti di rsa e sanitari

SIENA. "Partiamo con la terza dose per ottantenni, ospiti delle rsa e personale sanitario. Diamo subito più protezione ai più fragili e a chi lavora nei presidi sanitari". Lo ha detto il Ministro Roberto Speranza lasciando Siena dove ha partecipato ad una iniziativa con Enrico Letta.

"Nella riforma che ho in testa il cuore deve essere il territorio", ha detto anche il ministro. "Nella riforma che dobbiamo provare a mettere in campo in questa nuova stagione di investimenti, la parola d'ordine deve essere prossimità" ha detto il ministro. "Il Servizio sanitario nazionale deve essere più vicino alle persone e purtroppo in questi anni abbiamo riorganizzato la rete ospedaliera, ma non abbiamo riorganizzato la rete territoriale. E questo è un grandissimo problema e abbiamo pagato un prezzo alto per questa scelta che oggi dobbiamo fare con coraggio" ha concluso Speranza