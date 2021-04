Trento Film Festival, svelato il programma della 69.ma edizione, che si svolgerà in modalità digitale: Groenlandia paese ospite, tributo a Cesare Maestri

TRENTO. Nonostante l’incertezza legata alla pandemia sia ancora forte, una certezza c’è: il Trento Film Festival si farà. La storica rassegna di cinema e culture di montagna ritorna nella sua tradizionale collocazione primaverile, in forma sicura e digitale, accessibile a tutti. Oggi è stato svelato il programma.

Da poco riconfermato alla guida del Festival, Mauro Leveghi spiega: “Il 2021 è un anno importante, per noi: da un lato, ci mette nuovamente in gioco all’interno di un contesto segnato profondamente dalla pandemia, che ha modificato non solo il nostro modo di vivere, ma il nostro modo di interpretare il mondo e di agire in esso; dall’altro, è un anno che ci porta verso il Settantesimo anniversario del Trento Film Festival, nato nel lontano 1952.

E di anniversari già quest’anno ne avremo diversi da celebrare, in occasione di questa 69. edizione: ricordo in particolare il centenario della Sosat e il cinquantesimo anniversario della sfortunata ma eroica spedizione “Città di Trento” al Nevado Caraz. Molto spazio lo dedicheremo ovviamente all’indimenticabile Cesare Maestri”.

Il Trento Film Festival ha annunciato il Paese Ospite di questa 69. edizione: la Groenlandia, sconfinata terra artica che ha assunto sempre maggiore rilevanza internazionale a causa delle emergenze climatiche e delle relative conseguenze ambientali, economiche e geopolitiche. Il programma speciale Destinazione… Groenlandia del Trento Film Festival 2021 invita così alla scoperta di questo luogo straordinario e poco conosciuto, anche grazie al patrocinio dell’Ambasciata di Danimarca in Italia.

La 69. edizione del Trento Film Festival si svolgerà nel capoluogo trentino dal 30 aprile al 9 maggio, si svolgerà in forma digitale e i film in streaming saranno disponibili fino al 16 maggio.