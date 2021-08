Orsi in Trentino, al via il progetto comune fra Lav e Parco Adamello-Brenta

TRENTO. Il Parco naturale Adamello-Brenta e la Lega anti vivisezione (Lav) collaborano per un progetto di educazione ambientale che si propone la convivenza pacifica fra uomo e orso. L'iniziativa - informa una nota dell'associazione animalista - intende mettere in campo nuovi strumenti di comunicazione, rivolti sia alla popolazione residente, sia a turisti e visitatori, per informare correttamente sui comportamenti da adottare negli ambienti naturali popolati dai plantigradi, per evitare di creare involontariamente situazioni di rischio.

«Siamo convinti che non ci sia alternativa alla convivenza pacifica con gli orsi, e il nostro progetto con il parco Adamello-Brenta vuole dare un impulso concreto in questa direzione», dichiara Gianluca Felicetti, presidente della Lav. I volontari della Lav accoglieranno i visitatori presso i parcheggi di attestamento del parco. Ai visitatori sarà fornito del materiale informativo accompagnato da alcuni sacchetti in materiale biodegradabile, per ricordare l'importanza di non disperdere i rifiuti nell'ambiente.

Il progetto prevede anche la consegna alle strutture di ristorazione nell'area del parco, di tovagliette in carta, dotate di un "Qr-code", sulla convivenza con l'orso e gli altri animali selvatici. I kit sono già in distribuzione in questi giorni presso i parcheggi del parco. L'iniziativa proseguirà fino al termine della stagione estiva.