Mottarone, fermati tre responsabili della funivia

VERBANIA. Ci sono tre fermi nell'inchiesta della Procura di Verbania sull'incidente di Stresa, nel quale sono morte 14 persone.

Si tratta del proprietario della Ferrovie del Mottarone, l'ingegnere direttore del servizio e il capo operativo del servizio.

Le accuse nei loro confronti sono omicidio colposo plurimo, disastro colposo e rimozione degli strumenti atti a prevenire gli infortuni aggravato dal disastro e lesioni gravissime.

Hanno commesso "un gesto materialmente consapevole", ha detto il procuratore della Repubblica di Verbania, Olimpia Bossi, al termine degli interrogatori, spiegando che sulla cabina precipitata è stata messa la 'forchetta', ovvero il dispositivo che consente di disattivare il freno, e non è stata rimossa.

Precipita la funivia del Mottarone, 14 morti in Piemonte Proclamato lutto cittadino a Stresa, indaga la procura

L'analisi dei reperti ha permesso agli inquirenti di accertare che "la cabina precipitata presentava il sistema di emergenza dei freni manomesso", ha spiegato il procuratore di Verbania, Olimpia Bossi, in merito all'inchiesta sull'incidente della funivia del Mottarone nel quale sono morte 14 persone.

Secondo la Bossi il 'forchettone', ovvero il divaricatore che tiene distanti le ganasce dei freni che dovrebbero bloccare il cavo portante in caso di rottura del cavo trainane, non è stato rimosso per "evitare disservizi e blocchi della funivia. Il sistema presentava delle anomalie e avrebbe necessitato un intervento più radicale con un blocco se non prolungato consistente".

Uno "sviluppo consequenziale, molto grave e inquietante, agli accertamenti che abbiamo svolto", ha aggiunto il procuratore uscendo dalla caserma dei carabinieri di Stresa, dove dal pomeriggio di ieri 25 maggio si sono svolti gli interrogatori.

La procura si riserva ora "di valutare eventuali posizioni di altre persone".