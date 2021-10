Ecco la app per trovare le zone “caccia free” in Trentino

TRENTO. Le associazioni ambientaliste del Trentino lanciano una applicazione, che è possibile raggiungere digitando su qualsiasi dispositivo l'indirizzo web bit.ly/tn-aree-no-caccia, che permette di avere una visualizzazione di insieme del territorio provinciale con, ad esso sovrapposto, uno strato informativo rappresentato da tutte le aree di interdizione dell'attività venatoria.

Zoomando ed utilizzando il localizzatore satellitare (gps) presente in ogni telefono cellulare, l'utilizzatore potrà rapidamente individuare la propria posizione in dettaglio sul reticolo cartografico e verificare istantaneamente se (lui o una persona a lui vicina) si trovi all'interno di una fascia no-caccia oppure in un'area aperta all'esercizio venatorio.

Questa applicazione - informano le associazioni del Coordinamento ambientalista trentino - può rappresentare un importante strumento di sicurezza per chi frequenta i boschi del Trentino durante il periodo venatorio e può quindi trovarsi, senza saperlo, a passeggiare in una zona di caccia.

Secondo le associazioni promotrici (Enpa, Lav, Legambiente, Lipu tra le altre) l'applicazione potrà anche rivelarsi uno strumento di "autocoscienza", sia come elemento di verifica che di controllo nel contrasto agli illeciti venatori connessi agli sconfinamenti o all'esercizio della caccia in zone ad essa precluse.