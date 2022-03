Arrampicata, Adam Ondra ad Arco apre “Wonderland”

ARCO. "Credo che potrebbe attualmente essere la via più difficile ad Arco. La via si adatta al mio stile, è abbastanza morfologica (più difficile se sei basso), ma è sufficiente per rompere la barriera nel regno del 9b+? Sinceramente non lo so. Tutto quello che so è che mi è sembrata un po' più difficile di Erebor che ho salito qualche mese fa."

Consì il climber ceko Adam Ondra ha presentato sui social l’apertura di “Wonderland”

La linea, attrezzata da Alfredo Weber, con un successivo intervento di Ondra, si trova nella falesia Terra Promessa. (foto pet.phot)