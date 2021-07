Anche due escursionisti belgi bloccati dal maltempo durante la notte: salvati dal Soccorso alpino

TRENTO. Lavoro intenso per il Soccorso alpino trentino. Subito dopo aver portato in salvo i quattro giovani scalatori roveretani incrodati sul Lagorai, l'elicottero è volato ed atterrato nei pressi del bivacco Fiamme Gialle (gruppo Pale di San Martino) per il recupero di due escursionisti di nazionalità belga del 1963 e del 1990.

I due uomini avevano allertato il Numero Unico per le Emergenze 112 il giorno prima, poco dopo le 17, perché uno dei due accusava un dolore al ginocchio e non riusciva a proseguire in autonomia.

Anche in questo caso il maltempo, con pioggia e nebbia persistenti, non ha consentito un recupero immediato dell'infortunato, che si trovava al riparo dentro il bivacco. Grazie a una finestra di bel tempo intorno alle 20.30, il Tecnico di Centrale operativa, con il Coordinatore dell'Area operativa Trentino orientale, ha chiesto l'intervento dell'elicottero che, però, non è riuscito ad avvicinarsi per la presenza di banchi di nebbia.

I due escursionisti hanno trascorso la notte in bivacco e sono stati recuperati questa mattina presto dall'elicottero. I due sono stati trasferiti a valle e affidati agli operatori della Stazione San Martino di Castrozza.