Si schianta e muore in pista con la sua Porsche: domani i funerali

LAGO DI GARDA. Un’intera comunità sotto shock da giorni, sul Garda, per la morte di Fabrizio Antonuzzi, l’imprenditore di Manerba morto l’altro giorno in uno schianto nel circuito automoblistico di San Martino al Lago in provincia di Cremona. I funerali si terranno domani, giovedì 16 dicembre, nella chiesa parrocchiale di Manerba.

Antonuzzi, 61 anni, era alla guida di una Porsche Gt3 Rs con cui stava effettuando alcune prove libere in pista. Cause e dinamica dell'accaduto sono al vaglio ma le immagini riprese dalle telecamere del circuito mostrano l'auto che percorre il rettilineo e termina la corsa, senza alcuna frenata, contro il guard-rail di protezione.

Secondo l’ipotesi prevalente Antonuzzi ha avuto un malore mentre era alla guida, e per questo non ci sarebbero stati segni di frenata.

Antonuzzi era un imprenditore molto noto sul lato sud del lago di Garda. Era il titolare della Negozi srl, un’azienda che si occupa di progettazione e realizzazione di arredi, ed era socio del Porsche Gt Club di Manerba.