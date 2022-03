Scomparso Giuseppe Bonzi, il “pittore del lago di Garda”

DESENZANO. Giuseppe Bonzi era figura caratteristica di Desenzano e del suo lago. Appena il tempo lo permetteva Giuseppe posizionava il suo cavalletto e armato di colori e pennelli ritraeva gli scorci del lago di Garda che più lo coinvolgevano.

Ogni tanto si fermava per scambiare quattro chiacchiere con i residenti oppure per illustrare ai turisti sia la sua pittura che la storia della costa. Per lui il lungo lago non aveva segreti e probabilmente non ci sono nemmeno spazi che lui non abbia riprodotto con dipinti che piacevano. A 56 anni si è arreso ad un male incurabile contro il quale ha lottato per per molto tempio.

Giuseppe “il pittore” era nato e cresciuto sul lago del quale era diventato espressione figurativa anche attraverso mostre, della quali la più partecipata è stata “Luci e colori del lago”. Esposizione organizzata nel 2010 a Rivoltella a Villa Brunati. Con l’arrivo della bella stagione Giuseppe Bonzi “l’artista del lago” lo cercheranno in in tanti, ma senza la sua presenza e affabilità il lungo lago non sarà più lo stesso.