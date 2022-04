Scatti fulminei e giochi coi bimbi: Marcell Jacobs è tornato sul lago di Garda

LAGO DI GARDA. Che il lago di Garda sia nel cuore di Marcell Jacobs è cosa nota, ma c’era chi scommetteva che il doppio oro olimpico sui 100 metri e nella staffetta avrebbe tenuto lontano il campione di velocità dal “suo” Garda.

E invece nulla di tutto questo: anche in questa primavera di fitti allenamenti, Jacobs è tornato sul Garda assieme a tutta la sua famiglia (la futura moglie Nicole, i tre figli) per qualche giorno di corse e relax.

D’altronde, quale miglior posto per allenarsi sulla sua pista dove è nato come atleta e per godersi i primi caldi primaverili sotto l’ombra degli olivi?

Eccolo qui, Marcell Jacobs in una foto che lui stesso ha postato tra le Stories del suo profilo Instagram. La pista di atletica di Manerba sullo sfondo, lui e i suoi bambini in primo piano, in pausa tra uno scatto fulmineo e l’altro.

Quella pista è ad un tiro di schioppo da mamma Viviana e dal suo Hotel Florence, ed è stata realizzata dall’amico Alberto Papa.







Scatti e controscatti, respirando l’aria del Garda, in vista della Diamond League e dell’appuntamento clou di questi 2022, i campionati mondiali di Eugene, nell’Oregon, in programma tra il 15 e il 24 luglio.

Intanto lo strepitoso oro mondiale indoor di Belgrado con il record europeo dei 60 (6"41) ha trascinato trascina Marcell Jacobs in nomination nel periodico sondaggio della European Athletics sull'Atleta Europeo del Mese.

Lo sprinter azzurro due volte campione olimpico a Tokyo (100 e 4x100) è nel quartetto di lusso, scelto per il mese di marzo, insieme ad altri tre ori mondiali al coperto, lo svedese primatista del mondo del salto con l'asta Armand Duplantis, il lunghista greco Miltiadis Tentoglou e l'ottocentista spagnolo Mariano Garcia.

Per Jacobs si tratta dell'ennesima candidatura in questo sondaggio, già vinto nel marzo 2021 dopo l'oro agli Euroindoor di Torun.