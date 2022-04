Ritrovato morto l’82enne scomparso da due settimane sul Garda

LAGO DI GARDA. Si sono concluse tragicamente le ricerche di Fabio Castellini, l’anziano scomparso da sabato 26 marzo da Prabione di Tignale sul Garda.

L'82enne è stato ritrovato da un passante nella zona tra Prabione e San Michele.

Le telecamere avevano ripreso l'anziano sofferente di Alzheimer in zona Prà da Bont, sul versante bresciano del lago di Garda, mentre si incamminava sulla Sp38, la provinciale verso Tremosine, a circa tre chilometri dalla casa di famiglia.

Ai familiari Castellini aveva detto di uscire dall’abitazione che ha a Tignale per fare una passeggiata, così come faceva quasi tutti i giorni per cercare di tenersi in forma.

In serata, quando non l'avevano più visto rientrare, era scattato l’allarme e la macchina delle ricerche si era messa in moto, con Soccorso alpino, vigili del fuoco e uomini di Tignale Soccorso. Sui social erano stati lanciati numerosi appelli a chi lo rintracciasse.

Ricerche proseguite per giorni con l’ausilio di droni e unità cinofile anche sulla strada che porta a Tremosine, fino ad oggi quando il corpo dell’uomo è stato avvistato da un passante.