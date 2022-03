Parco Alto Garda Bresciano, strage di cani uccisi dai bocconi avvelenati

LAGO DI GARDA. E’ infestato dalle esche avvelenate il Parco Alto Garda Bresciano. L’ultimo a farne le spese è stato un irish terrier morto dopo avere mangiato un boccone avvelenato pochi giorni fa lungo una strada sterrata che conduce verso il monte Tombea. A denunciarlo Mario Zanetti, che di Ariel, bell’esemplare di 5 anni, era il padrone.

Un caso – sottolinea – per nulla isolato: sarebbero almeno ottanta i cani uccisi dalle esche avvelenate negli ultimi anni in diverse zone del Parco, come sul Comer e sul Denervo.

Un fenomeno odioso, oltre che criminale, che dovrebbe essere combattuto con maggiore determinazione.