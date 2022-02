Lago di Garda, operaio folgorato in cantiere: è grave

LAGO DI GARDA. Gravissimo infortunio sul lavoro questa mattina (2 febbraio) a Gardone Riviera. Un operaio di 44 anni è rimasto folgorato mentre stava lavorando in un cantiere comunale.

L’uomo, secondo una prima ricostruzione, sta manovrando una betoniera quando ha urtato un cavo dell’alta tensione rimanendo colpito da una violenta scarica elettrica.

Sono stati i colleghi a dare immediatamente l’allarme: sul posto l’elisoccorso lombardo che ha portato l’operaio all’ospedale di Brescia.

L’uomo è in gravi condizioni ma è sempre rimasto cosciente durante l’intervento dei sanitari. Per fortuna indossava tutte le protezioni previste in materia di anti infortunistica e questo gli ha permesso di evitare danni letali nel corso dell’incidente.

Saranno ora gli uomini della Polizia locale e dei Carabinieri a fare luce sull’esatta dinamica.