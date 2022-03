Lago di Garda, deltaplanista resta appeso su un albero: salvato dai vigili

GARDONE RIVIERA. Brutta avventura per un deltaplanista oggi pomeriggio, attorno alle 15, a San Michele di Gardone Rivera. L’uomo, 58 anni, è finito tra le chiome di un albero, restando appeso ad alcuni metri dal suolo, in via Val di Sur.

A recuperarlo i vigili del fuoco del servizio Speleo alpino fluviale, con l’impiego di una scala controventata, bloccata da speciali funi. Il deltaplanista non avrebbe riportato ferite.

Sul posto anche i carabinieri, per un sopralluogo.