Lago di Garda, all’asta la gestione del ristorante Alle Busatte

LAGO DI GARDA. Va all’asta la gestione del ristorante Alle Busatte di Torbole. L’annuncio è comparso sul sito del Comune di Nago Torbole: l’affidatario avrà la gestione del locale fino a dicembre 2030, base d’asta fissata a 217 mila euro.

Si tratta di uno dei locali più noti dell’alto Garda, punto di partenza del grande parco dove si trovano anche una pista da bike cross e un Parco Avventura.

Ma vediamo nel dettaglio le informazioni rese note dal Comune.

Il Comune di Nago-Torbole indice asta pubblica per la concessione in uso del plesso organizzato in località Ai Bersagli e affidamento in gestione dell'azienda comunale costituita dal pubblico esercizio ristorante-bar all'insegna “Alle Busatte” in Torbole in regime di affitto di azienda ai sensi dell'art. 2562 del Codice Civile.

Il contratto avrà durata fino al 31.12.2030.

Il prezzo base è determinato in ottemperanza all’atto di indirizzo giuntale n. 10 di data 11/02/2022 in ragione del canone annuo di € 22.170,00= oneri esclusi fino al 31/12/2023 e di € 24.703,00 dal 01/01/2024 al 31/12/2030 per un totale a base d’asta per l’intero periodo di € 217.261,00 + Iva.

Non saranno accettate offerte in ribasso o che non presentino un rialzo rispetto all’importo sopra detto.

Domande entro le ore 12.00 del 09 marzo 2022.

L’asta pubblica si terrà in presenza presso la sala consiliare, nel rispetto delle misure di distanziamento previste dalla vigente normativa, il 10 marzo 2022 alle ore 15.00.