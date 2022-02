Batman, il mosaico rubato sul lago di Garda

LAGO DI GARDA. Il supereroe questa volta ha perso, o quantomeno è sparito dalla circolazione. Stiamo parlando di Batman, e in questa occasione non c’è di mezzo un nuovo film hollywoodiano ma il furto di ignoti compiuto proprio sulle rive del lago di Garda.

Batman, in versione mosaico, era una delle opere dell’artista bresciano Rovatinsky, una sorta di Banksy gardesano che piazza i suoi mosaici pixel-art in molti posti soprattutto sul Garda, da Lonato a Moniga e a Padenghe, passando per Desenzano.

Opere spiritose e irriverenti, amate dagli abitanti del lago proprio per quella sua capacità di interpretare il territorio come gli street artist sanno fare, così da creare una specie di museo all’aria aperta sul lago di Garda.

Il Batman che vedete nella foto è proprio l’opera che l’estate scorsa era stata piazzata da Rovatinsky sul faro di Desenzano. Una presenza discreta ma efficace, e che ha divertito i numerosi turisti e i gardesani che hanno subito pensato al faro come alla dimora segreta di Batman, una sorta di Bat-caverna affacciata sul porto di Desenzano. Che poi se vi ricordate bene il faro era proprio quello che veniva usato per chiamare Batman quando serviva il suo aiuto per battere i nemici a Gotham City.

Ma quel Batman ora non c’è più. Chissà se si tratta di qualche buontempone, di qualche amante delle opere di Rovatinsky o come sembra più probabile qualche vandalo.