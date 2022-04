Allarme incendio a Tenno: i pompieri salvano il bosco dalle fiamme 

TENNO. Allarme incendio questa mattina, 8 aprile, a Tenno.

I vigili del fuoco di Tenno assieme ai colleghi di Riva del Garda sono intervenuti per il rogo che aveva interessato un magazzino e una legnaia in un giardino. A

giungere per primi sul posto gli uomini di Tenno con le due minibotti che hanno avuto ragione delle fiamme in pochi minuti.

A supporto da Riva del Garda è intervenuta una squadra con autopompa, piattaforma, mezzo di supporto e l'autoscala distrettuale.

Le operazioni di bonifica e messa in sicurezza si sono protratte per circa un'ora. Grazie al rapido intervento l'incendio è rimasto contenuto e non si è propagato al vicino bosco.