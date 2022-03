A Gardaland è Jumanji-mania: ecco le camere a tema

LAGO DI GARDA. Saranno quattro le camere interamente tematizzate Jumanji, prime e uniche al mondo, che verranno realizzate a completamento dell’esperienza dell’attrazione, presso Gardaland Hotel per la prossima stagione 2022.

Un’attesa novità che permetterà di continuare anche durante la notte l’avventurosa esperienza iniziata al Parco nella nuova dark ride Jumanji The Adventure, prima attrazione Jumanji al mondo tematizzata, basata sulla popolare serie cinematografica di Sony Pictures.

«In questi ultimi anni si è sviluppata sempre di più la tendenza che porta i Visitatori a privilegiare le destinazioni capaci di creare un’esperienza: divertire, sorprendere e trasportare in altri mondi» ha commentato Aldo Maria Vigevani, l’amministratore delegato di Gardaland.

«Le camere tematizzate dei nostri tre hotel rispondono perfettamente a questa esigenza, permettendo alle famiglie di prolungare anche durante la notte l’avventura iniziata nel Parco e di vivere così un’esperienza unica e completa. Le camere tematizzate Jumanji, ad esempio, catapulteranno gli ospiti nella giungla selvaggia e permetteranno loro di vivere in prima persona le avventure dei protagonisti della serie».

Grazie all’aggiunta di queste quattro camere tematizzate Gardaland Resort – che comprende anche Gardaland Adventure Hotel e Gardaland Magic Hotel - raggiunge l’incredibile offerta di 261 camere interamente tematizzate su un totale di 475 stanze, confermandosi leader in Italia nel mercato delle accomodation a tema in grado di offrire un’esperienza incredibile che spazia dalla fantasia alla magia fino all’avventura, con proposte per le diverse fasce di età.

Nelle nuove camere a tema gli ospiti potranno vivere una straordinaria avventura nella giungla di Jumanji. Non appena entrati nella stanza, attraverseranno il corridoio con grafiche che simulano un fascio di luce verde – la stessa che nei film trasporta i protagonisti nel gioco. Gli ospiti verranno infatti catapultati in una misteriosa ambientazione: un tempio con rami e piante tridimensionali che percorrono il soffitto crescendo tra le pietre; una gigantesca testa di giaguaro, simbolo della giungla da proteggere, anch’essa tridimensionale e posta sulla parete tra i due letti, a fare da guardiano alla stanza difendendola da mandrilli, ippopotami e cobra raffigurati sulle pareti.

Nessun dettaglio è lasciato al caso, dalla scrivania dove gli ospiti potranno trovare gli strumenti necessari per affrontare l’avventura in pieno stile Jumanji come cannocchiale e cartine geografiche, un porta valigie realizzato con delle antiche casse in legno fino ai tanti richiami e omaggi ai protagonisti della serie cinematografica.

Nel frattempo, si avvicina l’inaugurazione, il 2 aprile, di Jumanji The Adventure, la dark ride per famiglie e teenager ispirata alla popolare serie cinematografica di Sony Pictures: sono infatti arrivati tutti gli animatronics che sorprenderanno i visitatori durante il percorso e sono in via di ultimazione le scenografie che arricchiranno l’esperienza.