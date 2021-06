Il Festival dell’economia parte all’insegna della polemica: «Sul palco soltanto uomini»

TRENTO. Prende il via all’insegna della polemica, il Festival dell’economia di Trento. I consiglieri provinciali Paolo Zanella (Futura) e Sara Ferrari (Pd) hanno deciso di disertare la cerimonia di inaugurazione.

«Mi ero iscritto per partecipare in presenza all'inaugurazione del Festival dell'economia – scrive sulla propria pagina Facebook Paolo Zanella – poi ho guardato bene chi sarebbe salito sul palco. Tutti uomini. Ancora una volta un manel (panel di soli uomini). E allora, assieme alla collega Sara Ferrari , abbiamo deciso di non partecipare. Quel palco è la rappresentazione plastica della mancanza di pari opportunità nel nostro Paese. Possibile che su sette ospiti, non si sia voluto (e sottolineo voluto) invitare nemmeno una donna (magari tre, per parità, non pretendo quattro)? Come donna ci hanno messo la moderatrice, come spesso accade, perché non si possa dire che c'erano solo uomini sul palco. E non cominciamo con la tiritera della competenza: esistono donne di grandissima competenza in campo economico. Il fatto che i vertici delle istituzioni siano sempre rappresentate da uomini è un enorme problema. Comunque, passi che i rappresentanti istituzionali fossero quelli (anche se, come scelta squisitamente politica verso la parità di genere, potevano mandare una loro delegata), ma per rappresentare il mondo economico si potevano benissimo scegliere delle donne. Un festival dell'economia che parla nei suoi eventi anche dell'importanza della parità di genere come motore di crescita e benessere, che poi viene inaugurato senza donne. Inaccettabile».