Gruppo Mezzacorona, 67 milioni liquidati ai soci nonostante la pandemia

TRENTO. Si è chiuso con 197 milioni di fatturato e 67,5 milioni di euro liquidati ai soci il bilancio del Gruppo Mezzacorona, al centro della 117/a assemblea generale dei soci celebrata con la formula del rappresentante designato, il notaio Eliana Morandi, a causa dell'emergenza Covid-19. Un passaggio di grande rilevanza come hanno sottolineato il presidente Luca Rigotti e il direttore generale Francesco Giovannini.

Il presidente Rigotti ha voluto ringraziare tutti i collaboratori che "hanno dimostrato, in un anno così difficile per la pandemia, il loro impegno e senso di responsabilità verso l'azienda. I risultati sono stati eccellenti pur in un contesto generale complicato, che ha messo in seria difficoltà non solo la salute delle persone ma anche tutta l'economia e quindi anche il settore vitivinicolo".

Il Gruppo Mezzacorona esporta i propri prodotti in oltre 65 Paesi del mondo valorizzando la notorietà e l'immagine del Trentino. Pur in un contesto problematico a causa della pandemia di Covid-19 e nonostante le difficoltà del segmento horeca a livello internazionale a causa del lockdown, gli sforzi aziendali nella commercializzazione sono stati premiati.

L'export infatti costituisce l'80% delle vendite, con una forte presenza negli Stati Uniti, il mercato più importante e strategico per il Gruppo, dove opera con successo da più di trent'anni con la controllata Prestige Wine Imports Corp. e in Germania tramite la controllata Bavaria Wein Import GmbH; in vetta troviamo poi Olanda, Austria e Svizzera, Scandinavia, Regno Unito, Canada, Belgio, Europa dell'Est e Russia in particolare, l'Estremo Oriente (Giappone, Corea del Sud, Cina) ma anche mercati nuovi come l'Australia, Israele, i Caraibi ed il Vietnam.