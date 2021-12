Cantina Roverè, solo sorrisi: tutti i numeri sono in aumento

ROVERÈ DELLA LUNA. Fra le ultime cantine sociali a fare l’assemblea, la Cantina Sociale Roverè della Luna, vista l’attuale situazione sanitaria, ha deciso per la partecipazione esclusiva del Rappresentante Designato. Notevole l’adesione dei soci attraverso le schede di voto, superiore al 70%.

Approvato il bilancio di esercizio chiuso al 31 luglio 2021, che, a fronte di un utile di esercizio di 86.617 euro, liquida ai soci un importo pari a 9.967.725 euro, con un netto aumento rispetto ai valori dell’anno precedente anche in considerazione dell’aumento del totale uve conferite, (q.li 65.134) prossimo al 20%.

Il prezzo medio pagato per quintale di uva è stato di 155,05 euro con un aumento rispetto all’annata precedente superiore al 11%.

Il valore medio della valorizzazione delle uve a Doc è pari ad 164,13 euro (+11,78% rispetto all’anno precedente) mentre quello relativo alla valorizzazione delle uve a Igt è pari ad 57,31 euro (+8,41% rispetto all’anno precedente).

In considerazione della resa media di produzione unitaria della vendemmia 2020, pari a 151,35. q.li/ha, il ricavo medio al socio per ettaro di superficie si è attestato ad 23.466 euro, in incremento rispetto a quello della vendemmia precedente per una percentuale del 22,20%.

«Questi risultati», sottolinea il presidente Diego Coller, «sono frutto del grande lavoro di Cavit e del suo direttore generale Enrico Zanoni in particolare che dobbiamo tutti ringraziare. È il terzo risultato fra i migliori degli ultimi 20 anni».

«Premiata l’indiscussa qualità dei nostri vini per i quali vanno ringraziato sia i soci che le maestranze sottolinea il presidente. Sono stati infatti numerosi i riconoscimenti: il Trentodoc Vervè Riserva 2013 ha ottenuto il Bollino Platinum di WineHunter, che seleziona le eccellenze del Merano Wine Festival ed è stato premiato anche dalla prestigiosa Guida Vini d’Italia del Gambero Rosso con 2 Bicchieri».

«La stessa guida ha premiato sempre con i 2 Bicchieri anche il Pinot Nero Vigna Feldi 2017 e il Lagrein Vigna Rigli 2017, premi che inducono sicuramente a ritenere che la qualità dei nostri vini, legata a una profonda riconoscibilità del territorio, da sempre ritenuta punto focale dal Gambero Rosso, si è indubbiamente elevata».

Sempre restando in tema di Trentodoc, il Vervè Rosé 2016 è stato insignito della Silver Medal al concorso internazionale The Champagne & Sparkling Wine 2020 di Tom Stevenson, oltre ad essere stato premiato con il Bollino Gold di WineHunter che seleziona le eccellenze del Merano Wine Festival.

Ottimi risultati ottenuti anche dalla Guida Berebene del Gambero Rosso, che ha assegnato al Teroldego Rotaliano 2017 il premio Qualità Prezzo per aver saputo valorizzare un vitigno storico profondamente legato al suo territorio di origine.

Sull’onda dei risultati sono stati confermati i consiglieri uscenti Marco Preghenella e Nicola Preghenella. C.B.