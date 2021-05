Aspiag, siglato l’accordo sindacale per il trasferimento del centro carni

BOLZANO. Aspiag Service, concessionaria del marchio Despar in Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Veneto ed Emilia Romagna, ha firmato all’unanimità un accordo con tutte le sigle sindacali per assicurare la tutela dei lavoratori interessati dalla chiusura del centro carni di Bolzano. Obiettivo dell’accordo è stato quello di agevolare al massimo i 61 dipendenti coinvolti nella fase di transizione e il loro ricollocamento sul mercato del lavoro.

«La proposta siglata prevede infatti un pacchetto di misure volte ad analizzare i profili di tutti i lavoratori al fine di ricercare mansioni compatibili di ricollocamento nei punti vendita e altri siti aziendali o la possibilità di scegliere l’uscita volontaria a fronte di un contributo economico e il supporto di un servizio di outplacement per favorire la ricollocazione nel mondo del lavoro», si legge nel comunicato inviato da Aspiag Despar.

«Come già annunciato in precedenza, le lavorazioni delle carni previste nella struttura di Bolzano saranno infatti trasferite progressivamente presso il nuovo centro Agrologic di Monselice (Padova) realizzato dalla società in ottica di ottimizzazione e potenziamento della filiera agroalimentare, fondamentale per assicurare l’approvvigionamento dei punti vendita Despar con prodotti eccellenti provenienti dai territori. Il centro TANN di Bolzano chiuderà quindi entro la fine dell’anno secondo un cronoprogramma preciso che prevede step progressivi già a partire dai prossimi mesi, pertanto l’accordo mira ad accompagnare questa fase di transizione e di forte sviluppo della società su tutti i territori del Nordest tutelando prioritariamente i collaboratori. Tramite l’accordo siglato, Aspiag Service mette infatti a disposizione, oltre a incentivi economici, un servizio di outplacement che prevede percorsi individuali di affiancamento e agevolazione alla ricollocazione tramite una società leader nel settore e con profonda conoscenza del mercato locale. Verranno valorizzate le competenze, le esperienze e le attitudini delle persone nell’ottica di individuare opportunità di lavoro in linea con le competenze tecniche personali e l’offerta del territorio. I collaboratori coinvolti sono infatti professionisti esperti nella produzione nel settore macelleria, nel confezionamento e preparazione ordini. L’intesa raggiunta a seguito di un proficuo confronto con tutte le sigle sindacali e fortemente voluta da Aspiag Service, ha trovato piena condivisione dei rappresentanti sindacali e sarà ora presentata ai lavoratori che nell’arco del prossimo mese potranno scegliere quale soluzione perseguire».

Per Aspiag Service, conclude la nota, l'accordo unanime raggiunto è fonte di piena soddisfazione, considerata l'importanza che riveste il dialogo con le parti sindacali in azienda. Si tratta di un nuovo, importante traguardo, frutto degli accordi concreti raggiunti con le parti sindacali coinvolte grazie ad un positivo percorso di dialogo che l'azienda intende continuare anche in futuro