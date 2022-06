La parrucchiera-violinista Daria Pratljaca di Borgo Valsugana prima miss dell’anno

SPORMINORE. Domenica, in piazzetta Roncon a Sporminore, si è aperta la stagione del Concorso Nazionale Miss Italia 2022 per il Trentino Alto Adige. Così per la prima volta, nel corso della 22a edizione della “Festa del vino”, è stata organizzata una sfilata nel corso della quale è stata eletta Miss Sporminore. La manifestazione è stata organizzata dal Comune in collaborazione con Pro Loco e Cominato eventi ed ha visto la partecipazione di 15 ragazze provenienti da tutto il Trentino Alto Adige. Sonia Leonardi, ha presentato la sfilata con la consueta energia, coinvolgendo ed invitando il pubblico a sostenere le ragazze in gara. La “pomeridiana” si è aperta su una sigla della mitica Raffaella Carrà e proseguita con la presentazione davanti alla giuria in abito da sera e nella classica uscita in body istituzionale. In passerella pure la moda mare ed alcune creazioni realizzate per l’occasione dalle studentesse del Centro Moda Canossa, che da anni affianca alcune sfilate del circuito Regionale.

L’hair look è stato curato dalle professioniste del salone Fascino di Ravina; Rosanna ed il suo staff hanno saputo valorizzare le acconciature delle candidate miss, rendendole ancora più belle. Sul podio sono salite 6 ragazze che, avendo ottenuto il punteggio più alto dalla giuria presieduta dall’assessore regionale Lorenzo Ossana, accederanno alle Finali Regionali che si disputeranno nel mese di agosto. Lì verranno selezionate le super finaliste che accederanno alla Finale Nazionale.









































Daria Pratljaca di Borgo prima miss dell’anno, la parrucchiera-violinista incoronata a Sporminore Seconda classificata Chiara Slijk di Arco, terza Alessia Pinamonti di Ville D’Anaunia, quarta Alessia Bottazzi di Bolzano, quinta Elisa Zandonai di Trambileno, sesta la pallavolista professionista Viola Ruffo di Merano (foto di Claudio Libera)

A vincere il titolo più importante, Miss Sporminore, con fascia consegnata dal vicesindaco Patrizio Costa, è stata la diciannovenne Daria Pratljaca, nata a Borgo Valsugana, traferita temporaneamente col papà in Svizzera. Di professione parrucchiera, ha la passione del violino che suona da anni. Seconda classificata con la fascia di Miss Rocchetta, la ventunenne di Arco, Chiara Slijk, studentessa universitaria con la passione per ballo, canto e cinema. Terza classificata Alessia Pinamonti, di Ville D’Anaunia, 18 anni a luglio, che studia per diventare parrucchiera, amante della natura e della moda. Al quarto posto Alessia Bottazzi, 19 anni di Bolzano, studentessa con la passione per teatro e danza. Quinta la diciottenne studentessa di Trambileno Elisa Zandonai, istruttrice di nuoto per i bimbi, con la passione per le lingue straniere. Chiude il podio la diciottenne studentessa di Merano Viola Ruffo, pallavolista professionista. Madrina dell’evento e pure in giuria, Benedetta Fassan di Lavis, che nell’ultima edizione si era qualificata per le Prefinali Nazionali col titolo di Miss Sorriso Trentino Alto Adige.

La programmazione 2022 toccherà, oltre alle consuete storiche piazze, anche molte nuove località che hanno deciso di ospitare il tour di Miss Italia; la prossima serata, alle Feste Vigiliane, nella cornice di piazza Fiera, domenica 19 giugno con inizio alle 21.30 per l’elezione della “Madrina delle Feste Vigiliane”. Le iscrizioni per le ragazze di età tra i 18 ed i 30 anni sono aperte e gratuite: info@soleoshow.com; tel. 0461 239111.