Zobele Group acquisita dal colosso Kdc/One

TRENTO. Knowlton Development Corporation («Kdc/One»), specializzata nella formulazione e nella produzione per i marchi di bellezza, di cura della persona e della casa, ha annunciato oggi un accordo per l'acquisizione di Zobele Group («Zobele»), azienda di prodotti per la cura della casa e dell'aria.

L'acquisizione strategica di Zobele da parte di Kdc/One, sostenuto da Cornell Capital - dice una nota - migliorerà ulteriormente la sua offerta globale di prodotti per la bellezza e la cura della persona e della casa, per offrire ai suoi clienti la migliore innovazione e le più ampie capacità produttive possibili.

Dopo la conclusione della transazione, il ceo di Zobele, Roberto Schianchi, e l'attuale team manageriale continueranno a gestire l'attività di Zobele sotto l'ombrello Kdc/One e la sede centrale di Zobele rimarrà in Italia.