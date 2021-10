Volo militare nel cielo della val di Fiemme: erano F-16 del Belgio

TRENTO. Velivoli della Belgian Air Force: sono stati loro a sorvolare, nei giorni scorsi le valli di Fiemme e Fassa, suscitando proteste e polemiche.

È quanto rende noto l'Aeronautica, spiegando che nessun velivolo militare italiano «era in volo in tali zone nel giorno e negli orari indicati».

«Da una verifica effettuata dagli enti della Forza Armata preposti al coordinamento delle attività di volo sul territorio nazionale - è detto in una nota - è emerso che i sorvoli descritti negli articoli sono riconducibili alla rotta seguita da una formazione di F-16 della Belgian Air Force nell'ambito di un volo di trasferimento dall'Italia verso la base di appartenenza».

«In base a quanto riportato da fonti ufficiali della Belgian Air Force, l'intera attività, effettuata secondo le regole del volo a vista (Visual Flight Rules o Vfr), è stata condotta, come da procedure, dopo un'attenta pianificazione e nel rispetto delle prescrizioni della pubblicazione ufficiale contenente le informazioni aeronautiche (Aeronautical Information Publication, Aip), tra le quali le altitudini minime di sorvolo, rispettate durante l'esecuzione della missione.

I velivoli belgi, nella circostanza, hanno presentato un piano di volo General Air Traffic (Gat) e sono stati - per tutta la durata del volo - sotto il controllo e la responsabilità degli Enti Civili per il controllo del traffico aereo, in accordo a quanto previsto dalla regolamentazione nazionale», conclude la nota.