Vipiteno, scatta l'obbligo di mascherina in centro

VIPITENO. Mascherina obbligatoria nella zona pedonale di Vipiteno. Il provvedimento del sindaco Karl Messner è stato reso noto ieri, 7 agosto, con un comunicato stampa.

"Anche in Alto Adige - si legge nella nota del Comune - stiamo vedendo con quanta rapidità si diffonde il coronavirus e si verificano nuove infezioni. La salute di tutti i nostri concittadini deve essere la nostra massima priorità. L'Amministrazione comunale esorta quindi ancora una volta tutti a rispettare le disposizioni di legge e le misure igieniche. Soprattutto nella zona pedonale, attualmente è quasi impossibile mantenere la distanza minima di 1 metro. Per questo motivo, come previsto dalla legge provinciale, è obbligatorio l'utilizzo nella zona pedonale di Vipiteno delle mascherine o delle protezioni della bocca e del naso. La relativa ordinanza del Sindaco è in vigore con effetto immediato.

Solo se tutti collaborano e rispettano le norme igieniche si può prevenire il dilagare dell'epidemia".