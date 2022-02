Viabilità, 8 milioni per nuove opere: ci sono gli svincoli di Dermulo e Mestriago

TRENTO. Variazione di bilancio da 8 milioni di euro per finanziare alcune opere viabilistiche in Trentino. L’ha approvata oggi (4 febbraio) la giunta provinciale di Trento: i principali interventi sono il nuovo svincolo di Dermulo in Val di Non e la sistemazione dell'intersezione Commezzadura-Mestriago-Daolasa, in Val di Sole.

La variazione - riporta una nota - riguarda una somma di circa otto milioni di euro, e comporta contestualmente l'aggiornamento del documento di programmazione settoriale per le infrastrutture stradali e ciclopedonali. Gli interventi in questione risultano in tal modo finanziati e previsti nella programmazione del dipartimento infrastrutture della Provincia di Trento.

"Si tratta di opere di cui avevamo già parlato con i territori interessati, annunciando nel confronto con le amministrazioni locali la nostra intenzione di inserirle nella programmazione e di finanziarle. Con questa delibera possiamo quindi attuare quanto precisato", ha spiegato il presidente della Provincia Maurizio Fugatti. La sistemazione dello svincolo a Dermulo, sulla strada statale 43, prevede un finanziamento di cinque milioni di euro per - ha chiosato Fugatti - "migliorare la viabilità nella zona, gli standard di sicurezza e l'integrazione con i trasporti pubblici e la mobilità ciclabile".

Per la sistemazione dell'intersezione Commezzadura-Mestriago-Daolasa lo stanziamento è pari a 2,5 milioni di euro. Sono previste, inoltre, alcune integrazioni di finanziamenti di alcune opere in corso di progettazione, tra cui la sistemazione del Ponte dell'amicizia sulla Sp101 (per 200.000 euro), l'allargamento e messa in sicurezza della Ss46 in località Norde a Vallarsa (200.000 euro) e il sottopasso alla Ss240, variante di Mori ovest (100.000 euro).