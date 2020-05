Via libera alle riaperture dal 18 maggio su base regionale

TRENTO. "Dal 18 maggio prenderà il via una nuova fase che porterà a una differenziazione territoriale": lo aveva preannunciato ieri il ministro per gli Affari Regionali, Francesco Boccia, parlando del piano di riaperture nell'ambito della cosiddetta Fase 2, segnalando però che "non possiamo far ripartire attività senza protocolli di sicurezza".

E oggi, 11 maggio, il ministro ha informato le Regioni sui dettagli, nel corso di una videoconferenza tenutasi nel tardo pomeriggio, affiancato dal collega Roberto Speranza, titolare del dicastero per la Salute.

"Inizia la fase della responsabilità per le Regioni", ha detto Boccia. Saranno le realtà locali a decidere con autonomia. "Il Governo farà le sue proposte che verranno integrate da quelle degli enti locali", ha anticipato il governatore ligure Giovanni Toti.