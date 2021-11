Vi siete ricordati il cambio gomme? Da oggi scatta l’obbligo (a meno che non abbiate le catene a bordo)

TRENTO. Da oggi lunedì 15 novembre sulle strade torna l'obbligo di pneumatici invernali o catene a bordo.

La Direttiva si applica, a cura degli enti gestori della strada, fuori dai centri abitati prevedendo un periodo uniforme su tutto il territorio nazionale compreso tra il 15 novembre ed il 15 aprile.

È consentita una estensione temporale del periodo di vigenza per strade o tratti che presentino condizioni climatiche particolari come ad esempio le strade di montagna. È inoltre prevista una deroga che permette l'installazione da un mese prima dall'entrata in vigore dell'obbligo, e quindi dal 15 ottobre, e la disinstallazione entro un mese dopo il termine di vigenza delle ordinanze, per quei veicoli che montino gomme con un codice di velocità inferiore a quello previsto in carta di circolazione, che non deve comunque mai essere inferiore a Q(160 km/h).

Questi veicoli così equipaggiati devono esporre una targhetta monitoria all'interno dell'abitacolo, ben visibile, che ricordi all'automobilista la velocità massima consentita con pneumatici declassati.

Siamo ancora nel pieno dell'autunno, ma l'appello di officine e gommisti trentini è già stato scandito con forza: bisogna fare il cambio gomme. La possibilità di montare quelle invernali in realtà è attiva dallo scorso 15 ottobre e, per richiedere il cambio, ci sarà tempo fino al prossimo 15 novembre.

Per riconoscere i pneumatici invernali, occorre guardare il disegno del battistrada che è caratterizzato generalmente da fitte lamelle che permettono una migliore aderenza al suolo. Sono identificati dalla marcatura M+S presente sul fianco del pneumatico (o M.S o M&S; a discrezione del costruttore) e dall'eventuale ulteriore pittogramma alpino, ossia una montagna a tre picchi con un fiocco di neve al suo interno, che attesta il superamento di uno specifico test di omologazione su neve.

Per quanto riguarda gli “All season”, “4 stagioni”, “all weather”, “multipurpose” e “multiseason” è necessario ricordare invece che sono tutte definizioni commerciali a cui ciascun costruttore attribuisce contenuti tecnici specifici.

Per la legge, se i pneumatici hanno la marcatura M+S consentono la circolazione durante la stagione invernale ed in presenza di ordinanze. Se si vogliono utilizzare davvero in tutte le stagioni, è necessario che abbiano un codice di velocità uguale o superiore a quello indicato in carta di circolazione ed è auspicabile che abbiano anche il pittogramma alpino.