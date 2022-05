Vasco Rossi a Trento, riaperto casello A22 di Trento sud

TRENTO. Il casello autostradale di Trento Sud - chiuso temporaneamente per riequilibrare i flussi di traffico sull'autostrada A22 dato l'elevato flusso di traffico in direzione della Trentino Music Arena per il concerto del fan club di Vasco Rossi - è stato riaperto.

L'invito agli automobilisti - sottolinea la Provincia di Trento - è di imboccare l'uscita di Trento Sud soltanto per raggiungere i parcheggi adiacenti alla Trentino Music Arena.

Per entrare nella città di Trento, è consigliabile uscire a Trento Nord e per chi proviene da sud è percorribile la Sp90 Destra Adige.

La centrale operativa comunica inoltre anche la chiusura della tangenziale tra l'uscita 1 e 2 di Mattarello: la strada risulta dunque off limits per i veicoli fino al ponte di Ravina. La riapertura è prevista al completamento del deflusso degli spettatori dall'Arena.