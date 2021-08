Miss Italia, Anna Sofia Chico ed Elena Campisi elette finaliste regionali

FIERA DI PRIMIERO. Giovedì 19 agosto si è disputata la doppia finale per l’elezione di Miss Eleganza Trentino Alto Adige e Miss Be Much a Fiera di Primiero, nell’accogliente via Fiume, davanti al Municipio, allestita per la serata con passerella e sedie distanziate. Riflettori accesi dalle ore 21.15, grazie alla collaborazione tra il Comitato Fierainsieme, Azienda di promozione e turismo capitanata da Antonio Stompanato e Comune, col sindaco Daniele Depaoli che da ben 17 anni ospita la serata.

Elena Campisi

Anna Sofia Chico















Miss Italia, Fiera di Primiero incorona finaliste regionali Anna Sofia Chico ed Elena Campisi Entrambe di Trento, studiano moda e medicina. In gara 23 ragazze (foto di Claudio Libera)

Erano 23 le ragazze finaliste che, curate nel look dallo staff di Nicoletta di Nicky Beauty Saloon di Fiera di Primiero e dal Salone Hair Fashion Roberto di Mezzano, hanno sfilato in passerella tra gli applausi del folto pubblico, con eleganti abiti da sera e con il body istituzionale per conquistare le due corone. Durante la serata, molto apprezzato è stato lo spazio dedicato alla sfilata di moda, in cui i negozi di Fiera di Primiero hanno presentato un flash dei capi autunno-inverno 2021-2022. Un momento fashion, che ha portato in piazza un tocco di mondanità e di voglia di tornare alla normalità. La fascia di Miss Eleganza è stata assegnata ad Anna Sofia Chicco, 178 centimetri, 19 anni di Trento, studentessa di moda a Verona, super sportiva, avendo praticato Kick Boxing, nuoto, tennis, danza e vorrebbe diventare una modella professionista. Miss Be Much è stata eletta Elena Campisi, segretaria 21enne di Trento, mora, 175 centimetri e prossima studentessa di medicina.

Le due finaliste, oltre alla corona Miluna, offerta dalla gioielleria Bellotto, si sono aggiudicate il lasciapassare per le prefinali nazionali e formeranno il gruppo delle 8 regionali. Si aggiungono alle già qualificate Veronica Borzaga 18 anni di Pergine Valsugana, Martina Diener 19 anni di Rovereto, Nicol Dalfovo 18 anni di Mezzolombardo e Giulia Cabella 18 anni di Bolzano.