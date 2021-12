Levico, donna investita da un furgone: è grave

LEVICO. Una donna di 69 anni è stata investita questa mattina, poco prima delle 7, da un furgone, mentre attraversava la strada a Levico Terme. Alla guida del mezzo vi era un uomo del posto, di 37 anni, che ha dato l'allarme.

La donna, trasferita in codice rosso all'ospedale Santa Chiara di Trento, si trova in gravi condizioni. Dalle prime ricostruzioni, la donna stava percorrendo via per Santa Giuliana, in un tratto privo di marciapiede.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Borgo Valsugana, gli operatori di Trentino emergenza e l'elicottero sanitario. Il 37enne è stato condotto in caserma.