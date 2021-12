Il paese senza telefono da tre giorni: «Qui ci sono tanti anziani, e sono praticamente isolati»

BIENO. Un intero paese “isolato” per via delle comunicazioni telefoniche assente.

È quanto sta accadendo in questi giorni a Bieno, in Valsugana, a causa di un problema sulla linea Telecom.

A segnalare il caso a “Dillo al Trentino” è Nicoletta, che sottolinea come il problema in un paese abitato principalmente da persone anziane è molto pesante, perché sono molti gli ottuagenari che non possiedono un telefono cellulare.

Ecco la mail che Nicoletta ha scritto a dilloaltrentino@giornaletrentino.it per raccontare cosa sta accadendo.

LA MAPPA INTERATTIVA DELLE SEGNALAZIONI

«Buongiorno. Bieno, ottocento metri di paese a mezza montagna. Periferia. Popolazione ottuagenaria, per la maggioranza. Isolata.

Da tre giorni, che sono gli ultimi dei giorni in cui i telefoni di casa, gestore Telecom, (quelli col filo per capirci) non funzionano.

TUTTI GLI ARTICOLI DI «DILLO AL TRENTINO»

Eh, ma ci sono i cellulari. No. I cellulari ci sono per chi è capace di usarli.

Qui siamo “alla vecchia” anche se hanno piazzato l’antenna della Vodafone, grande come una casa, sul tetto delle vecchie scuole.

C’è chi ha chiamato il Comune. Chi il medico. Chi la cooperativa per farsi portare la spesa a casa.

Ci sono trenta centimetri di neve e le strade ghiacciate. Il telefono dà solo quel silenzio che irrita tantissimo. Non c’è verso di spuntarla con la Telecom.

Segnalazione guasti? Sembra quasi una presa in giro. Tutti gli operatori che sollecitano ma nessun sollecito pare andare a segno.

Anche il sindaco Giorgio Tognolli è impegnato a sollecitare, ma senza successo. Pare sia una questione di “fibra”.

Lo diciamo a Dillo al Trentino che forse qualcosa di muove», conclude Nicoletta.

Avete una segnalazione? Mandate una mail a dilloaltrentino@giornaletrentino.it oppure mandateci un messaggio in direct sulla nostra pagina Facebook.