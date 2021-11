Precipita per 50 metri sul Biaena, 45enne in rianimazione

TRENTO. Gravissimo incidente in montagna nel pomeriggio di oggi in Vallagarina. Una donna di 45 anni di Rovereto è stata elitrasportata al Santa Chiara di Trento e le sue condizioni sono critiche.

In base ai primi elementi, la donna stava percorrendo il sentiero che da Malga Somator conduce sulla Cima del Biaena.

L’incidente mentre stava camminando lungo la cresta. Qui – per cause che non sono ancora note – sarebbe caduta per circa 50 metri.

A dare l’allarme, attorno alle 15 di oggi, 20 novembre, dai compagni di escursionisti.

Il Tecnico di Centrale Operativa del Soccorso Alpino e Speleologico, con il Coordinatore dell'area operativa Trentino meridionale, ha chiesto l'intervento dell'elicottero che ha verricellato sul posto il Tecnico di Elisoccorso con l'equipe medica.

In una seconda rotazione, l'elicottero ha trasferito in quota due operatori della Stazione di Vallagarina per dare supporto all'equipaggio dell'elisoccorso nelle operazioni di recupero, poiché la donna si trovava su una cengia sul ciglio di uno strapiombo.

L'escursionista, incosciente, è stata stabilizzata e imbarellata. Dopo aver attrezzato una sosta, i soccorritori hanno recuperato la barella verso l'alto per circa 5 metri, in modo da permettere all'elicottero di imbarcarla a bordo tramite il verricello.

La donna è stata intubata sul posto ed elitrasportata d'urgenza all'ospedale Santa Chiara di Trento, mentre i compagni sono stati raggiunti dai soccorritori della Stazione Vallagarina al rifugio Malga Somator.

La donna è ora ricoverata in rianimazione in prognosi riservata.