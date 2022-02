Incendio a Folgaria, in fiamme il prato sotto la funivia di Serrada

FOLGARIA. Un incendio si è sviluppato nel primo pomeriggio di oggi 3 febbraio, sotto la funivia di Serrada, nel comprensorio sciistico di Folgaria, a circa 1.600 metri di altitudine.

Le fiamme, alimentate dal vento, hanno interessato un'area di prato e sterpaglie di alcune centinaia di metri quadrati.

Lo ha confermato all'Ansa il sindaco di Folgaria, Michael Rech.

"Molto probabilmente - ha detto Rech - l'incendio si è sviluppato da una sigaretta lanciata dalla funivia. Il tempo secco e ventoso hanno poi permesso alle fiamme di propagarsi".

L'allarme è scattato alle 13.30. I primi a raggiungere l'area dell'incendio sono stati i carabinieri del soccorso piste, che hanno messo in sicurezza la funivia allontanando gli sciatori.

Un nuovo incendio è divampato nel pomeriggio di oggi, 3 febbraio 2022, a Serrada di Folgaria, sotto la seggiovia Serrada-Martinella. Le fiamme hanno cominciato a bruciare un prato esposto a sud, dove ormai la neve si è sciola, ed è dovuto intervenire anche l'elicottero per domarle.

Per evitare il surriscaldamento delle funi, l'impianto di risalita, chiuso al pubblico, è rimasto comunque in funzione.

Data l'inaccessibilità della zona, i vigili del fuoco locali sono stati trasferiti sul posto mediante motoslitte e gatti delle nevi, servendosi poi del vicino bacino della Martinella per attingere l'acqua necessaria alle operazioni di spegnimento.

A partire dalle 14 è intervenuto anche un elicottero. Sono stati posti in funzione anche i cannoni per l'innevamento artificiale. Attualmente la situazione è monitorata dal personale della stazione sciistica.