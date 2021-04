Grave incidente in A22, coinvolti dei mezzi pesanti

ALA. Grave incidente stradale, nel tardo pomeriggio di giovedì 1 aprile, lungo il tratto di autostrada A22 all’altezza di Ala, in direzione sud. A quanto pare vi sarebbero coinvolti dei mezzi pesanti e un camion è in fiamme, si teme per la vita del guidatore.

I soccorsi si sono attivati, da Trento è decollato l'elisoccorso, sul luogo dell’incidente sono arrivati anche i vigili del fuoco.