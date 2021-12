«Crescono i positivi e una sezione dell’asilo è in quarantena»: l’appello alla vaccinazione del sindaco di Mori

TRENTO. Gli appelli alla vaccinazione contro il Covid arrivano da più parti. Sono scesi in campo i politici, i medici, gli sportivi, i volti noti. E oggi, 8 dicembre, è l'ultimo giorno della maratona vaccinale.

Un invito all’immunizzazione questa mattina arriva anche dal sindaco di Mori, Stefano Barozzi. Un invito che arriva tramite il suo canale Telegram.

E che parte da dato oggettivi: il numero di contagiati nel suo comune: l’aumento dei contagi e una sezione della materna in quarantena.

“Si segnala che negli ultimi giorni è in continuo aumentato a Mori il numero di persone positive al Covid-19.

Dai dati forniti dalla protezione civile si ricava che i nuovi casi accertati di Covid-19 risultati positivi tra sabato e martedì sono 29 con un totale di 70.

Anche per una sezione della scuola materna di Tierno è stata disposta dalla Provincia la quarantena.

L'azienda sanitaria ha messo in campo un lavoro straordinario al fine di consentire ai cittadini interessati di vaccinarsi per fronteggiare al meglio l’emergenza sanitaria in atto".