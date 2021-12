"Maratona vaccinale": in Trentino 2.672 prime dosi su 57.257

TRENTO. La maratona vaccinale trentina prosegue a ritmo spedito: sono 57.257 le vaccinazioni totali dal 4 dicembre alle 18 di oggi 7 dicembre.

Di queste sono 2.672 le prime dosi.

Nella giornata di oggi sono state vaccinate 11.054 persone; di queste 550 hanno ricevuto una prima dose.

I fuori lista (senza prenotazione) sono stati 2.482.

Le prenotazioni sono arrivate a quota 61.000.

L'appello di Fugatti: situazione peggiora, bisogna vaccinarsi e meglio anticipare la terza dose Il presidente della Provincia torna sui numeri della pandemia in Trentino di questi ultimi giorni.

Anche domani (8 dicembre) i 13 centri vaccinali principali in Trentino rimarranno aperti fino alle 24 (tranne Malè, Sèn Jan e Tonadico che chiudono alle ore 18).

L'Azienda sanitaria ricorda che è sempre possibile accedere senza prenotazione, preferibilmente dopo le 14.

Nei punti vaccinali allestiti negli ospedali (punti prelievo) e nelle Rsa l'accesso è previsto solamente su prenotazione.