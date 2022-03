Carbonare, distrutto dal fuoco il capannone della BioHabitat

FOLGARIA. Devastante incendio stamane a Carbonare. Distrutto dal fuoco il capannone della ditta BioHabitat, che produce case prefabbricate in legno.

"I danni sono pressoché totali", afferma il sindaco Michael Rech. Il rogo è divampato alle 5 del mattino. Sul posto i vigili del fuoco di numerosi corpi con diversi mezzi.

Nulla da fare per lo stabile, che era ormai compromesso. In corso le operazioni di spegnimento ed messa in sicurezza. Da chiarire le cause dell'incendio, che giunge dopo un lungo periodo secco, con le prime precipitazioni attese a partire da oggi.