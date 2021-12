Cantina sociale di Ala, un’ottima annata nonostante la pandemia

TRENTO. Un’ottima annata, nonostante la pandemia in corso. All’Assemblea generale della Cantina sociale di Ala giunta alla 62ma edizione, e svoltasi senza la presenza fisica dei soci a causa dell’emergenza Covid, i risultati ottenuti grazie alla sinergia con il gruppo Mezzacorona sono stati definiti dal presidente Lino Trainotti “eccellenti”.

La vendemmia 2020, in leggero aumento rispetto all’anno precedente, si era attestata su una produzione di 67.000 quintali di uva, con buoni livelli qualitativi. Il fatturato 2020/2021 è stato di 10.095.479 euro, in linea con l’esercizio precedente, ed un utile netto pari a 26.173 euro. Il patrimonio netto si è rafforzato ulteriormente ed ha raggiunto il valore di 3.456.880 euro, con la posizione finanziaria netta bancaria che è addirittura positiva assestandosi a +347.825 euro.

Ma il dato che più di tutti indica la positività dell’annata è quello della resa ad ettaro per i soci che nel 2020-2021 è stata di un valore record di 17.108 euro, in notevole crescita rispetto all’esercizio precedente.

Il presidente Lino Trainotti ha ringraziato i soci per l’impegno nel raggiungimento dell’obiettivo della sostenibilità e per l’attenzione dimostrata nel rispetto delle norme per la lotta integrata in campagna, che hanno portato all’ottenimento della Certificazione S.Q.N.P.I. (Sistema di Qualità Nazionale per la Produzione Integrata) della produzione dei soci stessi per il quinto anno consecutivo e la contestuale Certificazione dei vini.

Trainotti ha ribadito l’importanza della partnership strategica con il Gruppo Mezzacorona, che fin dal 1995 ha costantemente generato sicurezza e reddito per le aziende dei viticoltori alensi, garantendo nel contempo una valorizzazione a livello internazionale dei vini prodotti in Vallagarina e assicurando una stretta collaborazione di alta competenza e professionalità. Trainotti ha evidenziato come i soci hanno manifestato in queste settimane la loro soddisfazione per le performance ottenute soprattutto considerando che anche questa annata è stata pesantemente segnata dalla pandemia.

Nel suo intervento anche il Presidente del Gruppo Mezzacorona Luca Rigotti ha sottolineato il grande valore di questa partnership per il bene della viticoltura trentina, che grazie a queste sinergie può giocare una partita importante su tutti i mercati internazionali valorizzando le produzioni tipiche del nostro territorio in maniera armonica e garantendo ai soci produttori la possibilità di continuare ad ottenere risultati economici di soddisfazione. Nello stesso tempo, le buone performance permettono ai soci stessi di investire e di migliorare le proprie aziende, in particolare per quanto riguarda il tema della sostenibilità, determinante per la viticoltura del futuro.

Sono intervenuti portando il loro saluto anche Francesco

Giovannini, direttore generale del Gruppo Mezzacorona e Stefano Fambri, direttore di Nosio SpA.

Il Rappresentante designato, la notaia Eliana Morandi, ha quindi presentato i risultati delle votazioni sui punti all’ordine del giorno avvenute tramite la delega allo stesso notaio da parte dei soci, che hanno riconfermato alla carica il presidente Lino Trainotti ed il consigliere in scadenza Saiani Francesco, nominando nuovo consigliere Roberto Trainotti in sostituzione del compianto Aldo Debiasi. Il Presidente Trainotti, nel concludere l’Assemblea, ha ringraziato i soci per la sua riconferma e si è congratulato per la coesione dimostrata e per il costante e ottimo lavoro svolto in campagna. Ha inoltre ringraziato i consiglieri per l’impegno e la dedizione dimostrata così come tutti i collaboratori ed ha espresso l’auspicio che il 2022 possa finalmente permettere di celebrare l’assemblea della cantina in presenza.