Calliano, le maestre vanno in pensione: si cercano gli ex alunni per la festa

CALLIANO. Tutto è pronto a Calliano per la festa delle maestre Carolina e Lia, mancano solo gli ex alunni.

E’ per questo che gli organizzatori lanciano un appello a chi è stato loro alunno perché contatti la scuola per mettersi a disposizione per il 9 giugno.

“La maestra Carolina De Luca Bossa chiuderà la sua carriera con la quarta elementare, mentre Lia Torboli ha una prima ed una seconda. Ai ragazzi che ora sono alle medie ci siamo arrivati - spiega Laura Mangialavori una delle organizzatrici – ma mancano tutti gli altri.

Carolina è a Calliano dal settembre del 1998, prima aveva insegnato a Drena per cinque anni. Mentre era a Calliano ha insegnato anche a Rovereto, Terragnolo e Ranzo.

La maestra Lia è a Calliano dal 1991 e prima aveva insegnato nelle Giudicarie, Bondone di Storo, Rovereto, Besenello, Riva del Garda e Volano. Ovviamente sono invitati tutti i loro ex alunni.”

La festa prevede il ritrovo al Parco Europa di Calliano alle 17 del 9 giugno. Ci sarà spazio per una recita, la consegna dei regali, i saluti delle autorità e poi un rinfresco sia per i bambini che per gli adulti.

Che maestre sono Carolina e Lia? “Carolina è estremamente dolce e per i suoi bambini era una seconda mamma tanto che solo in questi giorni ha detto in classe che l’anno prossimo non ci sarebbe più stata. Lia invece è un vulcano di iniziative, ha insegnato teatro ai bambini ed a una loro recita si è commossa: per Calliano il loro pensionamento sarà una grande perdita sia sotto l’aspetto didattico che umano”.

La scorsa settimana Carolina e Lia si sono viste recapitare un fiore: accompagnava l’invito alla festa. Un gesto gentile per chi è stato da anni disponibile verso i bambini di Calliano e dei loro genitori.

E ora via alla ricerca degli ex alunni e poi sarà solo festa.