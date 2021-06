Avio in rosa per il Giro d’Italia: 5 premiati per i migliori scatti sui social

AVIO. Il passaggio del Giro d'Italia da Avio, prima di affrontare la salita di San Valentino, ha costituito un evento di notevole importanza non solo dal punto di vista sportivo, ma anche turistico e sociale.

Qualche esempio? Il ritorno dei cicloamatori che da tifosi al passaggio della carovana rosa ora sempre più numerosi scalano i tornanti del Monte Baldo, esattamente come avevano fatto i ciclisti professionisti durante la tappa con arrivo alla Sega di Ala.

Poi – si legge in un cominicato del Comune di Avio – che dire delle stupende immagini delle bellezze del territorio diffuse dalla Rai e che hanno fatto il giro del mondo?

E altrettanto meravigliose sono state le foto postate sui social da molti aviensi (ma non solo) che hanno voluto imprimere nei loro smartphone il ricordo della Corsa Rosa.

Si è rivelato infatti un vero successo il contest fotografico su Instagram promosso dai ragazzi della Pro Loco di Sabbionara, e sostenuto dall'amministrazione comunale, "Avio in rosa saluta il giro": molti i giovani che hanno aderito al contest esprimendo la propria creatività in scatti fotografici che rappresentavano l'entusiasmo per l'atteso evento sportivo.

E tra tutte le foto pubblicate su Instagram le cinque più votate hanno ricevuto in premio buoni da spendere nelle attività economiche locali.

La classifica dei vincitori vede in testa Camilla Segarizzi e a seguire Francesca Emanuelli, Pro Loco Sabbionara, Martina Cazzanelli ed Elisa Castelletti.

Alla premiazione ha partecipato il sindaco Ivano Fracchetti che ha ringraziato i giovani della Pro Loco Sabbionara per aver ideato un concorso che ha suscitato interesse in tutta la popolazione ed ha ricordato come il passaggio del Giro d'Italia sia stata una grande occasione per promuovere le bellezze del territorio aviense.