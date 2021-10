Ala, venti ragazze (gratis) in motocicletta domani al kartodromo

ALA. Le donne motocicliste saranno le protagoniste dell’evento tutto al femminile organizzato domani al kartodromo di Ala. L'idea è di Andrea Chincarini di ACBMRacing e di Antonio Sanges, istruttore di guida sicura del Maida Motomaster e con il supporto di Mirco Sadler con il Moto Club B-free e Alberto Pilloni che metterà a disposizione le Mini GP, Pit-Bike e Supermoto. L'evento “moto in rosa” si articolerà su un paio d’ore non continuative in pista a bordo delle MiniGP di EVEN-T e delle Pit-Bike di ACBM Racing sotto la supervisione del personale di Alakarting.

Un totale di 12 moto messe a disposizione di una ventina di ragazze che gireranno gratuitamente per tutto il giorno. Da anni si sentiva parlare di turni “lady” e finalmente questo è diventato realtà. In un solo mese e con il solo “passaparola” la manifestazione ha raggiunto il numero massimo di prenotazioni disponibili e questo fa ben sperare per il futuro.

L'organizzazione ci ha fatto sapere che per il 2022 si replicherà sicuramente e forse si andrà al raddoppio. Per il momento non ci resta che augurare buona fortuna agli organizzatori e un “in bocca al lupo” a tutte le ragazze partecipanti.